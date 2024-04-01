У monobank произошел масштабный сбой: что известно

О сроке устранения сбоя в monobank говорят, что проблема будет решена в течение дня

В понедельник, 1 апреля, в работе monobank произошел сбой. В частности, пользователи monobank не могут получить доступ к приложению, а после входа не могут осуществлять платежи.

Об этом сообщил основатель банка Олег Гороховский. Он в шутливой форме написал, что "немного упали", а также извинился.

При попытке перевести средства сверху меню возникает сообщение "От халепа, щось пішло не так… Спробуйте ще раз".

Сбой в monobank

В службе поддержки monobank сбой подтвердили. Но заверили, что технические службы уже работают над его устранением.

"Извините, пожалуйста, сейчас есть сложности на нашей стороне, которые могут сказаться на вашей работе с приложением или с проведением платежей. Этот вопрос уже передан на максимально высокий уровень, и наши специалисты работают, чтобы как можно быстрее исправить. Пожалуйста, дайте нам немного времени", – объяснил менеджер monobank.

Он порекомендовал подождать с проведением платежей, а если средства уже были отправлены и не пришли – не производит повторных перечислений. На вопрос о сроке устранения сбоя в monobank говорят, что проблема будет решена в течение дня.

Напомним, в марте уже был сбой в работе monobank. Тогда пользователи сообщали, что есть проблемы в работе приложения, а также с транзакциями.