Важно не ошибиться: как киевлянам передать показания счетчиков воды

Разобраться в значениях чисел на шкале достаточно просто

В Украине действует военное положение, однако несмотря на это, бытовые потребители должны вовремя оплачивать коммунальные услуги. В частности необходимо своевременно платить за воду и передавать показания счетчиков.

В "Киевводоканале" просят потребителей вовремя передавать показатели счетчиков не только холодного, но и горячего водоснабжения и делать это начиная с 10 и до последнего числа каждого месяца. Об этом сообщается на сайте компании.

Показания счетчика холодной воды необходимы для формирования платежей за централизованное холодное водоснабжение и водоотвод, а счетчика горячей воды — для формирования платежей за отвод горячей воды.

Вовремя и корректно переданные показания счетчиков позволят вам платить только за фактически потребленные объемы воды и избежать переплат в дальнейшем.

При этом отмечается, что с 1 по 9 число показания не принимаются в связи с закрытием прошлого месяца и проведением начислений. Киевляне могут подавать показания счетчиков воды с 10 и до последнего числа каждого месяца.

Как снять показания счетчиков воды

В первую очередь необходимо разобраться в значениях чисел на шкале и дисплее счетчика.

Часть цифр на шкале изображена на черном, а часть — на красном фоне. Кроме того, число разделено на две части точкой или запятой. После разделительного знака, как правило, три цифры — они означают объем использованной воды в литрах. При передаче показателей счетчика их учитывать не нужно.

Цифры до запятой обозначают количество использованной воды в кубометрах (1 м³ = 1000 л). Именно их и нужно учитывать при передаче показателей счетчика воды.

К примеру, на шкале прибора указаны цифры 00345,123:

123 — объем в литрах. Его записывать не нужно;

345 — объем в кубометрах. Его следует записать и сообщить поставщику услуги.

Передавать нужно только чёрные цифры, показывающие количество кубометров.

Некоторые водомеры имеют только черные цифры – тогда передаются они все. Также все цифры передают, если их на табло счетчика всего пять.

Как передать показания счетчиков воды

Передать показатели счетчиков воды можно одним из следующих способов:

в чате у Viber и Telegram ;

на сайте Киевводоканала, нажав "Предоставить показатели";

в "Личном кабинете" по ссылке ;

по телефону контакт-центра Киевводоканала (044) 202-02-02 или УК "ЦКС" 247-40-40, 0-800-404-407;

с помощью сервиса Portmone.com в разделе "Передача показателей".

записать показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.

Отметим, что показатели счетчиков воды не принимаются через страницу в соцсети Facebook.

В случае, если в квартире никто не проживает и не пользуется водой, все равно необходимо подавать показатели с разницей "0", то есть те же, что предоставлялись в прошлый раз.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, где в центре Киева можно переночевать за 130 гривен и делал обзор на самые доступные столичные хостелы. Киев – популярный туристический город и если вы ищете самое дешевое место ночлега, то именно хостел – это оптимальный выбор.