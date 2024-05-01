Не только незаконное обогащение: чиновник Минобороны получил еще одно подозрение от ГБР

Это уже второе подозрение у бывшего чиновника

Бывший начальник Центрального управления продовольственного обеспечения Командования Сил логистики ВСУ получил еще одно подозрение от Государственного бюро расследований (ГБР). Его разоблачили на внесении недостоверных данных в декларацию.

Об этом сообщает ГБР. Стоит отметить, что ГБР не называет имя подозреваемого, но, по данным СМИ, речь идет об Александре Козловском.

Отмечается, что подозреваемый внес в ежегодную декларацию лица, уполномоченного на функции государства за 2022 год недостоверные данные об имеющихся у него и членах его семьи активах в размере 2 млн гривен. Поэтому ГБР дополнительно сообщила ему о подозрении в умышленном внесении заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства. Ответственность предусмотрена ч. 1 ст. 366-2 Уголовного Кодекса Украины.

Согласно УКУ, санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех тысяч до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов или ограничение свободы на срок до двух лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, в ходе следственных действий было установлено, что чиновник в 2022-2023 годах приобрел необоснованные активы на сумму почти 58 млн грн. В частности, речь идет об автомобиле, квартире в Киеве, 53 земельных участках на территории Украины и другом имуществе.

Более того, подконтрольные чиновнику предприятия приобрели склад площадью 2000 м2 и единый имущественный комплекс экспериментального протезно-ортопедического предприятия.

В марте 2024 года к нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога 30 млн грн.

Ранее "Телеграф" писал, что заместителю начальника Днепровского районного управления полиции ГУНП в Днепропетровской области — начальнику отдела криминальной полиции сообщили о подозрении в незаконном обогащении. За два года в должности он получил активов более чем на 14 млн гривен.