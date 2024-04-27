Наехавший на людей в Броварах чиновник получил подозрение: в каком состоянии пострадавшие и что о событии говорят местные

Украинцы не верят в справедливое наказание для виновника аварии

Главе Броварской РГА Владимиру Майбоженко, который сбил людей в Броварах, вручили подозрение за совершение ДТП. Пострадавшие по-прежнему находятся в больнице, двое в тяжелом состоянии.

Об состоянии пострадавших сообщил глава Киевской ОГА Руслан Кравченко. По информации Офиса Генпрокурора, в Шевченковский районный суд Киева направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.

Среди пострадавших двое мужчин 29 и 26 лет, оба находятся в тяжелом состоянии.

"У обоих – множественные переломы и ушибы, а также сотрясение и закрытые черепно-мозговые травмы", — сообщил Руслан Кравченко.

Также чиновник сбил девочку 2,5 лет и ее 32-летнюю маму. По словам врачей, их травмы и состояние средней степени тяжести.

"У ребенка перелом плеча, рана носа и подкожная гематома затылочного участка головы. У ее мамы: сотрясение, переломы и травма грудной клетки. Продолжаю лично контролировать процесс предоставления медицинской помощи пострадавшим", — резюмировал глава Киевской ОГА.

Жители Броваров переживают, что чиновник может не понести справедливого наказания. Украинцы требуют, чтобы у Майбоженко отобрали автомобиль и отдали его на ВСУ, а также пожизненно лишили водительских прав. По словам местных жителей, это первое подобное ДТП в Броварах, где чиновник наехал на людей.

"Не будет ему ничего. Снимут (с должности — ред.), немножко заплатит и все. Мне людей только жалко", — сказала жительница Броваров.

Напомним, что авария произошла вечером 26 апреля в центре Броваров. Владимир Майбоженко не остановился на светофоре, вылетел на тротуар и сбил четверых людей. В его крови обнаружили 2,31 промилле алкоголя, что в 10 раз больше нормы. Правоохранители задержали чиновника на месте и завели уголовное дело по факту наезда на пешеходов.

Также "Телеграф" рассказывал о том, чем известен Владимир Майбоженко. В начале политической карьеры он попал в скандал при участии партий "Батькивщина" и "Партии регионов".