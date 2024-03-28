В Чернобыле вырубили лес и продали на 59 миллионов: расследование ГБР

Злоумышленникам грозит срок до 7 лет лишения свободы

Исполняющему обязанности директора госпредприятия "Северная Пуща" и его сообщникам сообщили о подозрении. На территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника они организовали незаконную рубку ценных дубов.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований. Общая сумма ущерба, нанесенного государству в результате незаконной деятельности, составила более 59 миллионов гривен.

Правоохранители установили, что в декабре 2023 года руководитель госпредприятия "Северная Пуща" инициировал незаконную рубку 185 дубов в входящем в состав Чернобыльского заповедника Денисовецком лесничестве.

С целью реализации своей преступной затеи он привлек к делу трех гражданских лиц, которым выдал специальные пропуски для доступа на территорию заповедника. Госслужащий лично указал исполнителям участок леса, где росли дубы старше 100 лет. Им также помогал сотрудник правоохранительных органов, сопровождавший транспорт со срубленными деревьями. Злоумышленники вывезли срубленные дубы в один из пунктов приема древесины в столице, где и продали их с помощью фальшивых документов.

Устанавливается полный круг лиц, привлеченных к делу

В ходе расследования дела о незаконной рубке дубов было изъято 350 кубометров срезанной древесины, которую не успели продать.

"Исполняющему обязанности директора госпредприятия "Северная Пуща", сотруднику правоохранительного органа и трем гражданским лицам поставлено в известность о подозрениях в незаконной рубке и сбыте леса, что повлекло тяжкие последствия, по предварительному сговору группой лиц (ст. 27, ст. 28,. 4 ст. 246 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Продолжается досудебное расследование

Злоумышленникам может грозить лишение свободы сроком до 7 лет.

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