В Николаеве полицейские организовали "бизнес на покойниках": ГБР раскрыло детали преступной схемы

Подозреваемым грозит до 5 лет тюрьмы

В Николаеве сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили на махинации двух правоохранителей. Они продавали ритуальному агентству информацию о только что умерших гражданах из закрытой государственной базы данных.

Как сообщает пресс-служба ГБР, владелица и два сотрудника николаевского ритуального агентства решили увеличить свои доходы и "обойти" местную конкуренцию в похоронном бизнесе. Они покупали у правоохранителей конфиденциальную информацию об умерших с адресами и контактами родственников.

Зафиксированы случаи, когда уже через 3 минуты после сообщения в правоохранительный орган родными умершего о факте смерти к ним уже звонило агентство и предлагало свои услуги. Работники ГБР задокументировали почти 700 фактов сбыта правоохранителями информации за вознаграждение.

Ритуальная фирма платила правоохранителям процент от "прибыли" за каждого покойного. Стоимость данных за одного умершего составила около 1 тыс. гривен.

Правоохранителям и их двум сообщникам сообщено о подозрении в несанкционированном сбыте информации с ограниченным доступом и нарушении неприкосновенности частной жизни, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 361-2, ч.ч. 1, 2 статьи 182 УК Украины). Готовится сообщение о подозрении пятому участнику сделки, работающему в ритуальном агентстве.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Правоохранители, после служебного расследования, уволены с должностей.

Напомним, в Киеве правоохранители разоблачили мошенники, выдававших себя за работников ТЦК и ГБР. Преступники под угрозами отправки на фронт обманули киевлянина на 1,7 млн. грн.