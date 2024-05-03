Находка на миллионы: на границе с Польшей обнаружили скрипку Страдивари (фото)

Такие инструменты могут стоить несколько миллионов долларов

Украинские пограничники и таможенники при проверке автомобиля обнаружили редкий музыкальный инструмент. Это произошло на украинско-польской границе.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы. Пограничники совместно с работниками таможни в пункте пропуска "Краковец" предотвратили попытку перемещения через границу скрипки "Antonius Stradivarius".

По данным ГПСУ, 28-летняя уроженка Львова ехала в Польшу на легковом автомобиле "Форд". Во время заезда на территорию пункта пропуска женщина выбрала полосу "зеленый коридор" и сообщила, что везет личные вещи.

В ведомстве отметили, что, "исходя из анализа и оценки рисков" легковушку направили на дополнительную проверку. Впоследствии в багажном отделении группа обнаружила скрипку "Antonius Stradivarius" производства 1713 года, которая может представлять культурную и историческую ценность. Музыкальный инструмент изъят и передан на экспертизу.

Для справки. Скрипки работы итальянского мастера струнных инструментов Антонио Страдивари отличаются особой чистотой звучания и очень ценятся знатоками. Считается, что за свою карьеру Страдивари изготовил около 1100 инструментов. На аукционах цена такой скрипки может достигать от 8 до 20 миллионов долларов.

Ранее "Телеграф" писал о том, что киевские таможенники во время осмотра международной почтовой отправки, следовавшей из Кривого Рога в США, обнаружили три археологических артефакта – нуклеусы из кремня. Они с 6-2 тысячелетия до н. э.