Знахідка на мільйони: на кордоні з Польщею виявили скрипку Страдіварі (фото)

Такі інструменти можуть коштувати декілька мільйонів доларів

Українські прикордонники та митники під час перевірки автомобіля виявили рідкісний музичний інструмент. Це сталося на українсько-польському кордоні.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби. Прикордонники спільно з працівниками митниці в пункті пропуску "Краківець" попередили спробу переміщення через кордон скрипки "Antonius Stradivarius".

За даними ДПСУ, 28-річна уродженка Львова їхала до Польщі легковим автомобілем "Форд". Під час заїзду на територію пункту пропуску жінка обрала смугу "зелений коридор" та повідомила, що везе особисті речі.

У відомстві зазначили, що, "виходячи з аналізу та оцінки ризиків" легковик скерували на додаткову перевірку. Згодом у багажному відділенні оглядова група виявила скрипку "Antonius Stradivarius" виробництва 1713 року, яка може становити культурну та історичну цінність. Музичний інструмент вилучено та передано на експертизу.

Для довідки. Скрипки роботи італійського майстра струнних інструментів Антоніо Страдіварі вирізняються особливою чистотою звучання й дуже поціновуються знавцями. Вважається, що за свою карʼєру Страдіварі виготовив близько 1100 інструментів. На аукціонах ціна такої скрипки може сягати від 8 до 20 мільйонів доларів.

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