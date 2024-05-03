У Путіна оголосили у розшук двох колишніх українських топ-чиновників: у чому звинувачують

Причина для оголошення в розшук поки невідома

Російські силовики оголосили у розшук двох відомих українців. Вони обіймали високі посади.

Про це стало відомо із бази даних російського МВС. Йдеться про колишнього міністра фінансів Олександра Шлапака та колишнього голову Нацбанку Степана Кубіва.

Російські пропагандисти зазначають, що причина для оголошення в розшук поки невідома, проте ще в січні 2024 року російський Слідчий комітет заочно звинуватив Шлапака та Кубіва, які перебували у складі Ради національної безпеки і оборони, у фінансуванні АТО з державного бюджету. Пропагандисти пишуть, що через це нібито постраждало населення окупованих територій.

Хто такі Шлапак та Кубів

Олександр Шлапак був міністром фінансів України з 27 лютого до 2 грудня 2014 року. Крім того, у 2016-2017 роках він був головою правління "Приватбанку".

Колишній народний депутат сьомого та восьмого скликань Степан Кубів з 24 лютого по 19 червня був головою Нацбанку України. Раніше Кубів був також депутатом Львівської обласної ради, згодом з 16 квітня 2016 року по 29 серпня 2019 року він був першим віце-прем’єр-міністром України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що прем’єр Естонії відповіла на оголошення її у розшук Росією.