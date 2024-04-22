Убийство полицейского под Винницей: суд принял решение по подозреваемым отцу и сыну (фото, видео)

Погибшему полицейскому было всего 20 лет

В понедельник, 22 апреля, суд в Виннице отправил Валерия и Виталия Василаке, подозреваемых в убийстве полицейского, под стражу на два месяца без права внесения залога. Василаке-старший заявил, что это его сын стрелял в полицейского.

Он также подтвердил, что они планировали бежать вместе в Молдову, а оружие и гранаты принадлежали его сыну Виталию. В зале суда находился корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Видео из зала суда

"Выстрелил сын, он мне сказал, что подумал, что полицейский застрелил меня… Хотели уехать в Молдову, но я понимал, что это не реально", — сказал Валерий Василаке.

Он заявил, что сожалеет о том, что совершил. Валерий Василаке не против избранной для него меры пресечения.

Виталий Василаке подтвердил слова своего отца о том, что это его оружие и боеприпасы. Он также рассказал, почему начал стрелять по правоохранителям.

"Когда нас остановил полицейский, я думал, что он один, и когда я его ударил, я не знал, что есть второй напарник. Я думал, что полицейский, с которым я разговаривал, один, и надеялся, что он потеряет сознание и мы поедем дальше. Я не думал, что появится второй полицейский и откроет огонь по машине, где был мой отец. Я был в состоянии шока, забежал за машину, автоматически достал пистолет и открыл огонь по полицейскому, но я не хотел его убивать", — сказал Виталий Василаке.

Напомним, ночью 20 апреля в Винницкой области мужчины в военной форме расстреляли полицейских. Правоохранители проверяли документы у мужчин, пока один из них не открыл огонь. Один из полицейских получил ранения, а второй погиб.

Впоследствии мужчин в военной форме задержали. Оказалось, что они военнослужащие и родственники — отец и сын. Им также объявили подозрение в дезертирстве. Валерию и Виталию Василаке грозит пожизненное заключение.

Ранее "Телеграф" сообщал, что отца и сына задержали в Одесской области. Они планировали скрыться из страны.