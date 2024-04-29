Убийство украинских военных в Германии: в ВСУ рассказали, где служил один из погибших (фото)

Украинские военные имели ранения конечностей, а потому не могли дать отпор нападавшему

Побратимы узнали убитого россиянином в Германии бойца ВСУ, который проходил там реабилитацию. Мужчина получил ранение в 2023 году во время боев за Белогоровку.

Об этом сообщила пресс-служба Десантно-штурмовых войск ВСУ в Telegram. Имя убитого бойца там раскрывать не стали по этическим соображениям.

"Установлена личность одного из военнослужащих, погибших в Германии в городе Мурнау. Им оказался наш побратим – военнослужащий 122-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ ВС Украины", — говорится в сообщении.

Там отметили, что в Германии военнослужащий находился с 2023 года, когда получил ранение. Погиб он 27 апреля, когда на него напал россиянин с ножом.

Как сообщалось ранее, нападение произошло в немецком городе Мурнау возле торгового центра. Там двое украинских военнослужащих 23 и 36 лет подверглись нападению со стороны 57-летнего гражданина России. Один из пострадавших погиб на месте, а второго успели перед этим доставить в больницу, однако врачи спасти его не смогли

Злоумышленник был задержан в тот же вечер. По данным журналистов, убийцей оказался местный z-патриот, который открыто поддерживал действия россиян в Украине и не стеснялся ходить повсюду с символикой страны-агрессора. Украинские военные не смогли дать ему отпор из-за ранений конечностей.