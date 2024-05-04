"Могут устроить очередной перформанс": в ВСУ предостерегли украинцев по поводу обстрелов РФ накануне Пасхи

Для россиян это привычная практика

Несмотря на то, что в акватории Черного и Азовского морей отсутствуют ракетоносители, пренебрегать безопасностью не стоит. Ведь россияне обычно на праздники устраивают обстрелы.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук. Он объяснил, что оккупантам важно подогревать пропаганду в выдающиеся даты.

"На самом деле всегда нужно считать, что опасность присутствует. Не следует забывать, что враг у нас коварен. И те, кто руководствуется в своей пропаганде какими-то там скрепами, то они обычно на все подобные даты, на праздники устраивают какой-то очередной перформанс, призванный подогреть это победобесие, которым они накачивают свое общество российское", — отметил спикер.

Он также добавил, что россияне в любой момент могут вывести в море ракетоносители и совершить атаку.

Напомним, что в субботу, 4 мая, российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Харькову. В городе был слышен взрыв, после чего начался пожар. Предварительно известно, что удар пришелся по производственному предприятию в Индустриальном районе. В результате чего есть пострадавшие — четыре гражданских лица.

Ранее "Телеграф" писал, что утром 4 мая украинские войска сбили самолет Су-25. Российский штурмовик был уничтожен силами 110-й механизированной бригады.