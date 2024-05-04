"Можуть влаштувати черговий перформанс": у ЗСУ застерегли українців щодо обстрілів РФ напередодні Великодня

Для росіян це звична практика

Попри те, що наразі в акваторії Чорного та Азовського морів відсутні ракетоносії, нехтувати безпекою не варто. Адже росіяни, зазвичай, на свята влаштовують обстріли.

Про це в ефірі телемарафону сказав спікер Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук. Він пояснив, що окупантам важливо підігрівати пропаганду у визначні дати.

"Насправді завжди потрібно вважати, що небезпека присутня. Не слід забувати, що ворог у нас підступний. І ті, хто керується у своїй пропаганді якимись там скрепами, то вони, зазвичай, на усі подібні дати, на свята влаштовують якийсь черговий перформанс, покликаний підігріти оце побєдобєсіє, яким вони накачують своє суспільство російське", — зауважив речник.

Він також додав, що росіяни у будь-який момент можуть вивести у море ракетоносії та здійснити атаку.

Нагадаємо, що у суботу, 4 травня, російські окупанти в черговий раз завдали удару по Харкову. У місті було чути вибух, після чого почалася пожежа. Попередньо відомо, що удару зазнав виробничого підприємства в Індустріальному районі. Унаслідок чого є постраждалі — чотири цивільні особи.

Раніше "Телеграф" писав, що вранці 4 травня українські військові збили літак Су-25. Російський штурмовик був знищений силами 110-ї механізованої бригади.