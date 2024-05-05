Счет на миллиарды и не в гривнах: в Минэнерго рассказали о реальных убытках от последних российских ударов

Сумма будет только расти

Ущерб более чем на 1 млрд долларов: ситуация в энергетической инфраструктуре Украины продолжает оставаться сложной. Все из-за постоянных обстрелов российских оккупантов, которые прицельно бьют по самым крупным объектам электрогенерации.

Сумму ущерба назвал министр энергетики Украины Герман Галущенко. По его словам, она точно будет увеличиваться.

"На сегодняшний день речь идет о сумме убытков более чем на миллиард долларов. Но атаки продолжаются, и очевидно, что ущерб будет расти. Основные повреждения в результате массированных атак получили объекты тепловой и гидрогенерации, а также системы передачи электроэнергии. В то же время продолжаются ежедневные атаки на различные виды энергообъектов дронами, баллистикой или артиллерией", — сказал министр.

Главные события недели от "Телеграф"

По его словам, ситуация остается сложной, но, по крайней мере, стабильной. Благодаря благоприятным погодным условиям энергосистему удается балансировать мощностями ВИЭ (возобновляемые источники энергии).

Вместе с тем, в некоторых регионах, в частности в Харькове, который ежедневно подвергается враждебным обстрелам, продолжают действовать ограничения электроснабжения. В области осуществляются работы по стабилизации ситуации и подготовке к прохождению осенне-зимнего периода.

Разрушена россиянами Трипольская ТЭС

Уничтоженный россиянами энергоблок ТЭС

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Верховной Раде заявили о необходимости повышать тариф на электроснабжение. Если этого не сделать, зимой будет большой дефицит мощностей и в это время света может не быть по 6-12 часов.