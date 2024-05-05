Рахунок на мільярди і не в гривнях: в Міненерго розповіли про реальні збитки від останніх російських ударів

Збитки будуть лише зростати

Збитків на понад 1 млрд доларів: ситуація в енергетичній інфраструктурі України продовжує залишатися складною. Все через постійні обстріли російських окупантів, які прицільно б’ють по найбільшим об’єктам електрогенерації.

Суму збитків назвав міністр енергетики України Герман Галущенко. За його словами, вона точно буде збільшуватися.

"На сьогодні йдеться про суми збитків на понад мільярд доларів. Але атаки продовжуються, і очевидно, що збитки будуть зростати. Основних пошкоджень внаслідок масованих атак зазнали об’єкти теплової та гідрогенерації, а також системи передачі електроенергії. Водночас тривають щоденні атаки на різні види енергооб’єктів дронами, балістикою або артилерією", — сказав міністр.

Головні події тижня від "Телеграф"

За його словами, ситуація залишається складною, але принаймні стабільною. Завдяки сприятливим погодним умовам енергосистему вдається балансувати потужностями ВДЕ (відновлювані джерела енергії).

Разом з тим, у деяких регіонах, зокрема в Харкові, який щоденно піддається ворожим обстрілам, й надалі діють обмеження електропостачання. В області здійснюються роботи для стабілізації ситуації та підготовки до проходження осінньо-зимового періоду.

Зруйнована росіянами Трипільська ТЕС

Знищений росіянами енергоблок ТЕС

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у Верховній Раді заявили про необхідність підвищувати тариф на електропостачання. Якщо цього не зробити, взимку буде великий дефіцит потужностей і в цей час світла може не бути по 6-12 годин.