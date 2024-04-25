"Лучше бы я не вернулась из плена": легендарная "Пташка" ответила на хейт в соцсетях, украинцы отреагировали

Все началось из-за комментария якобы жены военного

Известная парамедик Екатерина Полищук с псевдонимом "Пташка", ранее призывавшая украинцев не разводить споры, ответила на хейт в свой адрес. После комментария пользователя Tanya в соцсети TikTok о том, что "Пташка" набрала вес, Полищук написала эмоциональное сообщение.

Она отметила, что за всю жизнь не сталкивалась с таким количеством хейта, как за последние полтора года. Сообщение "Пташка" опубликовала в Facebook.

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"Разнесло. Толстая. Не птичка. Бройлер. Савченко. Жирная.

Спасибо за поддержку, благодарность и уважение к действиям. Спасибо за то, что не знаете и четверти моей истории…

Я не герой. Я – человек. Не я из себя сделала героя. А вы. Не я сделала себя популярной. Не я постила свои фото с циничными молитвами, чтобы потом говорить: а ведь мы за тебя молились. Мы молились, а ты поправилась. А ты не отвечаешь нашему идеалу. Не тех поддерживаешь. Не так воюешь. Не то говоришь. Не такие взоры. Не такая внешность. Не такие волосы. Не такая Птичка", — написала Полищук.

Она призналась, что многие отказались от общения с ней. В том числе и ее побратимы из "Азовстали". Причиной тому стала ее медийность.

"Я не хочу возвращаться. Мне некуда возвращаться. Простите все, кто поддерживает меня. Но я хочу остаться под землей Донбасса. За полтора года я выслушала больше, чем за всю жизнь. И я искренне не знаю, чем я заслужила это. Лучше бы действительно не вернулась из плена. Только маму жаль", — написала "Пташка".

Парамедик отреагировала на хейт

Видео, с которого все началось

Комментаторы поддержали парамедика. Они написали ей в соцсетях слова поддержки и пожелали не обращать внимания на хейтеров. А некоторые заметили, что это может быть дело рук российских ботов.

Ранее "Телеграф" писал о хейте против "Пташки" из-за того, что она поддержала Зеленского. Одна из преподавательниц известного вуза прокомментировала внешность парамедика. За это ей пригрозили увольнением. Информация о ней уже удалена со страницы университета.