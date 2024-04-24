На Одесчине прошел странный "грязный дождь": все под слоем желтоватой пыли (фото и видео)

Природное явление зацепило практически всю область

В ночь на среду, 24 апреля, в Одессе прошел "грязный дождь": в воде было высокое содержание пыли. Похожее явление было в Украине в начале апреля.

Местные паблики публикуют фото и видео последствий ночного дождя. Автомобили, которые были оставлены под открытым небом, покрылись слоем грязи.

Местные жители пишут, что "грязный дождь" прошел не только в областном центре, но и в Килие, Измаиле, Рени и Подольске. Более того, он также наблюдался на территории соседней Румынии.

В сети публикуют фото и видео последствий погодного явления. Желтоватая пыль после дождя оседает на машинах, окнах и даже одежде людей.

"Радуются, наверное, все владельцы автомоек", — пишут в сети.

Предположительно, причиной мог стать песок из Африки. В конце марта было аналогичное явление — циклон "Габи" вместе с дождями и мокрым снегом принес в Одессу песок из Сахары. Тогда на город осела желтая пыль, особенно заметная на авто. Как поясняли синоптики, это явление и раньше наблюдалось при весенних циклонах.

Как сообщал "Телеграф", в начале апреля, песчаная буря из Сахары накрыла несколько регионов Украины. Она зацепила Киев, Одесскую, Винницкую, Днепровскую и другие области страны.