В Польше предложили создать "тяжелую бригаду" ЕС: где она должна действовать

Вторжение российских войск в Украину "испугало европейцев и показало им, что Европа не может быть беззащитной"

Польша выступила с инициативой создать "тяжелую бригаду" ЕС. Это даст возможность оперативно реагировать на любые угрозы, не привлекая помощь США.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Информацию передает РАР.

Глава польской дипломатии считает, что ЕС должен не только ввести более эффективные санкции против РФ, но и усилить свой потенциал сразу в нескольких сферах. Речь идет о гражданской обороне и кибербезопасности. Кроме того, ЕС должен развивать собственные "жесткие" возможности сдерживания.

"Я выступаю за (создание, — ред) тяжелой бригады ЕС, которая позволит немедленно реагировать, чтобы не было необходимости просить США (поделиться, — ред) своими ресурсами в случае любой чрезвычайной ситуации в нашем соседстве. События на Балканах или в Северной Африке являются примерами ситуаций, в которых Европе не следует обращаться к Соединенным Штатам", — сказал министр.

Радослав Сикорский отметил, что вторжение российских войск в Украину "испугало европейцев и показало им, что Европа не может быть беззащитной".

"Оборона — это как медицинское страхование. Мы готовимся к тому, чего не хотим, но лучше быть к этому готовым", — добавил он.

Напомним, что в последнее время все чаще от европейских лидеров звучат заявления о том, что Россия, выиграв войну в Украине, не остановится. Кремль расширит географию своей агрессии на европейский континент и дальше. Поэтому тревогу бьют не только страны Балтии. О возможной угрозе со стороны Кремля заявляли и власти Берлина, Стокгольма и Лондона. Все они говорили о возможной конфронтации в течение 2-8 лет. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, военно-промышленный комплекс России уже работает на заполнение складов. Страна на данный момент производит оружие и боеприпасы сверх нужд для ведения захватнической войны против Украины.

Ранее "Телеграф" сообщил, что не смотря на громкие заявления ряда европейских чиновников, планировщики НАТО назвали маловероятным вторжение России на территорию одной из стран альянса, граничащих со страной-агрессором. В ближайшем будущем такой угрозы якобы нет.