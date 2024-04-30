Очереди без ажиотажа: какие четыре категории мужчин чаще всего идут в ТЦК

У районных ТЦК можно увидеть очереди

Скорое вступления в силу нового закона о мобилизации (18 мая) не вызвало особого ажиотажа в ТЦК. При этом очереди в некоторые военкоматы действительно есть.

Об этом "Телеграфу" рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин в интервью "Не забудьте эти документы: что нужно взять в ТЦК для получения брони и отсрочки".

Военный объяснил, что обновлением данных занимаются районные ТЦК, включая отделы, и объединенные городские ТЦК и СП.

"В целом по области особого ажиотажа нет. Конечно, можно увидеть очереди, но подавляющее большинство в них — забронированные работники, направляемые предприятиями для сверки военно-учетных данных. Также приходят люди, чтобы решить вопросы социальной защиты, уволенные срочники становятся на учет и т. д. Ну и продолжается мобилизация", — говорит он.

Напомним, ранее мы писали о том, какие обязанности появятся у военнообязанных в конце мая. Новый закон о мобилизации в частности гласит о том, что украинцы должны будут предоставлять ВСУ свое имущество, а также носить с собой всегда военно-учетные документы. Детальнее об этом, вы можете прочитать, перейдя по ссылке.