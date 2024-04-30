Украинцы в Польше могут получить "серый" паспорт: что такое TZTC

Заполнить анкету на получение паспорта можно легко, благодаря инструкции на правительственном сайте

После того как МИД Украины заявил об ограничении предоставления консульских услуг для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих за границей, многих украинцев стал интересовать вопрос альтернативы украинскому паспорту. Одним из таких документов оказался "серый" паспорт, который в том или ином виде существует в некоторых странах.

"Телеграф" рассказывает о "сером" паспорте, который можно получить в Польше. В этой стране такой документ называют Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca (TZTC). Его выдают органы пограничной службы иностранцам, которые подали заявление о предоставлении им международной защиты.

TZTC подтверждает личность иностранца во время пребывания на территории Польши в течение всего срока его действия. Также документ дает право иностранцу и его несовершеннолетним детям, указанным в документе, легально находиться в стране до окончательного решения вопроса предоставления им международной защиты.

О том, как заполнить анкету на получение TZTC можно узнать на официальном правительственном сайте. Там же имеется уже заполненный образец, чтобы заявитель мог видеть, как заявление должно выглядеть в готовом виде.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в новом законе о мобилизации хотят ввести ограничение на оказание консульской помощи украинцам за границей без наличия военно-учетных документов.