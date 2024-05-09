Штрафы для уклонистов вырастут, Рада поддержала законопроект: что изменится

Если нарушение допускается повторно в течение года или в особый период штраф увеличивается

В четверг, 8 мая, Верховная Рада проголосовала за поднятие штрафов для уклонистов. Соответствующий законопроект парламентарии приняли в общей сложности 256 голосами "за".

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк. По его словам, был принят в целом законопроект №10379 об ужесточении ответственности за военные правонарушения. "Телеграф" рассказал, за что и сколько теперь придется платить.

Сколько придется заплатить и за что

Одобренный законопроект излагает статьи 210 и 201-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях в новой редакции. Согласно действующим положениям ст. 210, нарушение правил военного учета карается штрафом от 510 до 850 гривен. Такой штраф грозит, например, если человек не состоит на учете или своевременно не обновляет данные, сообщает РБК-Украина.

Если нарушение допускается повторно в течение года или в особый период штраф увеличивается – от 850 до 1 700 гривен.

Согласно действующим положениям ст. 210-1, за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации — от 1 700 до 3 400 гривен для граждан и от 3 400 до 5 100 для должностных лиц. Такой штраф грозит за отказ от повестки или неявку за ней в ТЦК.

Повторное нарушение или в особый период поднимает планку до 3 400 — 5 100 и 5 100 — 8 500 гривен соответственно.

Со вступлением в силу нового закона штрафы повысятся в несколько раз.

В частности, фактически вводятся три режима — нарушение, повторное нарушение и нарушение во время военного положения. Соответственно, штрафы по ст. 210, касающиеся военного учета, составят:

в мирное время — от 3 400 до 5 100 гривен

в военное время (или повторное нарушение) — от 17 000 до 25 500 гривен

Согласно ст. 210-1, за нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время:

для граждан — от 5 100 до 8 500 гривен

для должностных и юридических лиц — от 17 000 до 34 000 гривен

За уклонение от мобилизации в военное время:

для граждан – от 17 000 до 25 500 гривен

для должностных и юридических лиц — от 34 000 до 59 000 гривен

Отметим, что новые штрафы вступят в силу на следующий день после обнародования закона, который еще предстоит подписать президенту Украины.

После этого за неявку в ТЦК по повестке, уклонение от постановки на учет и несвоевременное обновление данных сначала будут назначаться минимальный штраф в 17 000 гривен. А предприятия, которые игнорируют необходимость ведения военного учета работников, будут наказываться на сумму от 34 000 гривен.

Обратите внимание! Положение ст. 210 и 210-1 не применяются, если ТЦК может получить персональные данные из электронных государственных реестров.

Будут ли штрафовать уклонистов заочно

Становятся возможными так называемые заочные штрафы за нарушение правил военного учета и уклонение от мобилизации. Потому что теперь необязательно составлять протокол, на основании которого выносится постановление о штрафе.

ТЦК оформляет протокол о привлечении к административной ответственности, который направляется в суд. И уже суд решает вопрос о наложении штрафа. Причем при составлении протокола обязательно присутствие военнообязанного. Он должен ознакомиться со своими правами, подписать документ или отказаться от подписи.

Статья 258 КУоАП дополняется нормой о том, что протокол по ст. 210 и 210-1 не составляется, если нарушение совершено в особый период и если лицо не явилось в ТЦК без уважительных причин или не сообщило причину неприбытия по повестке.

При этом есть оговорка, что военнообязанный должен быть должным образом уведомлен о дате, времени и месте вызова. А еще подтверждение надлежащего вызова должно быть в ТЦК.

Таким образом, если особа не обновила свои данные, не сообщила об изменении личных данных (семейное состояние, состояние здоровья и т.п.), не появилась за повесткой, то военкомат выносит постановление о штрафе без протокола. В то же время в ТЦК должны быть подтверждающие документы, какие именно в законопроекте не указаны.

Еще важные изменения в законе

Новый закон продлевает срок административного задержания. Согласно ст. 263 за нарушение правил военного учета и уклонения от мобилизации в период военного положения полиция может задержать сроком до трех часов для составления протокола.

А в случаях, необходимых для установления личности и/или уяснения обстоятельств нарушения — до трех суток.

Уголовная ответственность за уклонение от мобилизации наступает, когда военнообязанный не имеет права на отсрочку, прошел военно-врачебную комиссию, был признан годным к службе и получил "боевую повестку", но не явился без уважительной причины.

Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на службу во время мобилизации карается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Ранее Телеграф писал, что в Верховной Раде рассматривают две модели платной брони от мобилизации. Глава парламентской фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия рассказал детали.