Теперь официально: Зеленский назначил Залужного послом в Великобритании

Ранее глава государства подписал еще один указ в отношении экс-главкома

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный назначен послом в Великобритании. Перед этим он был уволен с военной службы по состоянию здоровья.

Соответствующий указ №316/2024 подписал президент Украины Владимир Зеленский. Документ был опубликован на официальном сайте главы государства 8 мая.

"Назначить Залужного Валерия Федоровича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", — говорится в указе.

Напомним, 8 февраля президент уволил Залужного и назначил на его место Александра Сырского. А 7 марта Зеленский согласовал кандидатуру бывшего главнокомандующего ВСУ на должность посла Украины в Великобритании.

В конце апреля появилась информация, что Лондон выдал агреман (предварительное согласие правительства одного государства на принятие определенного лица в качестве главы дипломатического представительства другого. — Ред.) на назначение Залужного послом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 8 мая решением Киевсовета Валерий Залужный получил звание Почетного гражданина Киева. При этом депутаты от "Слуги народа" не голосовали за это решение.