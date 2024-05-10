Мощнейшая магнитная буря принесла украинцам северное сияние: завораживающие фото

Украинцы с разных частей страны делятся в сети красивыми кадрами ночного неба

В Украине вечером 10 мая можно было наблюдать редкое для наших широт явление — северное сияние. Его видели жители южных и восточных регионов страны.

Удивительные фото публикуют в сети. Северное сияние хоть и редкое для Украины явление, но с начала мая происходит уже второй раз — ранее его заметили 2 мая, а до этого осенью 2023 года.

Так, северное сияние было замечено в небе над Харьковской, Донецкой, Днепропетровской,Черниговской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областями. Фото делятся жители Каменского, Николаевки, Краматорска, Львова, Запорожья, Херсона и других городов.

Это явление произошло на фоне мощной магнитной бури, которая накрыла Землю 10 мая и продлится до 12 мая включительно. К слову, это самая сильная за прошедший год, ее мощность по 9-бальной шкале колеблется от 5 до 8 баллов.

Также на небе 10 мая появился молодой месяц или растущая Луна. Это первое появление Луны на небе после новолуния. Спутник Земли выглядит в эту фазу, как узкий серп.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в небе над Одессой заметили редкое явление. Огромный ореол вокруг солнца можно было увидеь невооруженным взглядом.