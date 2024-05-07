35 тысяч военных: Шольц сделал грозное заявление о готовности Германии защищать НАТО

По словам канцлера, ситуация с безопасностью в Балтии сейчас довольно напряженная

В случае какой-либо угрозы Германия готова оперативно развернуть 35 тысяч военнослужащих для поддержки союзников. Это подготовленные силы Бундесвера, которые могут быть задействованы в первом эшелоне.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает пресс-служба правительства Германии. По его словам, таким образом, Бундесвер подтверждает готовность оборонять союзные страны Северо-Восточной и Центральной Европы.

"Около 35 тысяч немецких солдат готовы оперативно оказать поддержку нашим союзникам в случае чрезвычайной ситуации", – сказал он.

Шольц признал, что ситуация в странах Балтии напряжена из-за российских террористов. Однако Германия готова упорно защищать "каждый квадратный сантиметр территории НАТО". Также германское правительство выполняет взятые на себя обязательства по защите воздушного пространства Эстонии и Латвии.

Ранее "Телеграф" писал, что в НАТО в конфиденциальном порядке и без официальных сообщений установили "красные линии", из-за которых может произойти их прямое вмешательство в войну в Украине. Их не менее двух.

Также лидер демократов в Палате представителей Хаким Джефрис заявил, что Соединенные Штаты Америки должны продолжать поддерживать Украину, чтобы предотвратить эскалацию войны. Ведь в случае проигрыша Украины США должны вмешаться в конфликт "с нашими военнослужащими ".