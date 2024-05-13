А вы ходите "манівцями"? Что означает это колоритное украинское слово

Это слово в большинстве случаев употребляют в множественном числе

Многие украинцы с самого начала войны переходят на родной язык. Впрочем, иногда с некоторыми его особенностями у ряда граждан могут возникать проблемы. Особенно, когда речь заходит о каких-то редких колоритных словах.

Как отметил известный украинский языковед Александр Авраменко, не все знают, что в украинском означает слово "манівець". Это слово в большинстве случаев употребляют в множественном числе.

"Манівець" — это не прямой, а обходной путь. То есть можно идти куда-то напрямик, а можно "манівцями".

Также с этим словом существует несколько фразеологизмов. Например, говорить "манівцями" — значит говорить намеками.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно говорить имена на украинском. Нужно знать, что в украинском языке отсутствуют мужские имена, такие как Миша, Дима, Вадик или Юра.

Также мы сообщали о том, как на украинском правильно называть жителей разных городов. Не многие знают, например, как называть жителей города Каменец-Подольский.