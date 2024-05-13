А ви ходите "манівцями"? Що означає це колоритне українське слово

Це слово найчастіше використовують у множині

Багато українців із самого початку війни переходять на рідну мову. Втім, іноді з деякими її особливостями у ряду громадян можуть виникати проблеми. Особливо, коли мова заходить про якісь рідкісні колоритні слова.

Як зазначив відомий український мовознавець Олександр Авраменко, не всі знають, що в українській означає слово "манівець". Це слово найчастіше вживають у множині.

"Манівець" — це не прямий, а обхідний шлях. Тобто можна йти кудись навпростець, а можна "манівцями".

Також із цим словом існує кілька фразеологізмів. Наприклад, говорити "манівцями" означає говорити натяками.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно говорити імена українською мовою. Потрібно знати, що в українській мові відсутні чоловічі імена, такі як Мішка, Діма, Вадік чи Юра.

Також ми повідомляли про те, як українською правильно називати мешканців різних міст. Не багато хто знає, наприклад, як називати мешканців міста Кам’янець-Подільський.