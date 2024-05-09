Будет ли новое назначение Кубракова? В Раде указали на сложный момент

Также правительство планирует создать новое министерство

В четверг, 9 мая, Верховная Рада уволила Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министра развития общин, территорий и инфраструктуры. Однако с его назначением на должность министра могут возникнуть проблемы.

Как писал ранее "Телеграф", Кубраков уже давно потерял поддержку монобольшинства и Офиса президента. К тому же, во фракции до сих пор вспоминают министру историю с якобы взяткой для их коллеги Андрея Одарченко.

После увольнения Кубракова Кабинет министров должен принять решение о разделе министерства. Главой Мининфраструктуры планировали назначить уволенного сегодня чиновника. И здесь депутаты монобольшинства не уверены, будет ли поддержка в зале.

"Пусть голоса собирает [председатель партии СН Елена] Шуляк", — говорит один из собеседников "Телеграфа" во фракции. Ее называют соратницей Кубракова.

Кто возглавит Минообщие, пока неизвестно. Не впервые звучит фамилия бывшего министра, руководителя Нафтогаза Алексея Чернышева. Но у фракции есть сомнения в его назначении.

"Телеграф" обратился к Чернышеву за комментарием. На момент публикации он не ответил.

В свою очередь народный депутат Ярослав Железняк своему Telegram написал, что Кубракова уволили с должности окончательно. По словам нардепа, переназначения чиновника на должность министра не будет.

Напомним, с мая 2021 года Кубраков возглавлял Министерство инфраструктуры Украины. В декабре 2022 года Верховная Рада приняла решение о назначении Кубракова вице-премьер-министром по восстановлению Украины и министром нового, объединенного министерства.