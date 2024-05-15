По Украине аварийно отключают свет: в каких областях будет ограничение

ДТЭК призывает разумно использовать свет у кого он есть

В "Укрэнерго" 15 мая снова применили контролируемые аварийные отключения электроэнергии. Ограничения будут действовать для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины.

Об этом говорится в заявлении компании. Там добавили, что энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

"С 6.40 до 09.00 Диспетчерский центр "Укрэнерго" применил контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины", — отметили в компании.

Причина аварийных отключений – увеличение дефицита электроэнергии в связи с ростом потребления из-за похолодания на фоне последствий российских обстрелов.

Добавим, по информации ДТЭК, в Киевской области уже введены экстренные отключения света. Там отметили, что в энергосистеме страны сложная ситуация из-за постоянных вражеских обстрелов.

"Свет будут выключать без предупреждения – графики не действуют. Энергетики делают невозможное, чтобы стабилизировать ситуацию. А также призывают всех потребителей сократить потребление электроэнергии", — говорится в сообщении.

Сообщают об экстренных отключениях на Одесчине, Днепропетровщине, Донетчине. ДТЭК призывает разумно использовать свет у кого он есть.

Но по команде НЭК "Укрэнерго" — графики аварийных отключений на территории Сумщины отменены. Все очереди потребителей со светом.

Напомним, накануне, 14 мая, вечером компания Yasno, входящая в состав ДТЭК, сообщила о введении экстренных отключений света в Киеве и Днепропетровской области.

"Это вынужденная мера, которая является следствием массированных атак России. К сожалению, графиков не существует, потому что отключения не плановые и они необходимы для срочной балансировки энергосистемы", — отмечается в сообщении.

14 мая во всех областях Украины ввели контролируемые аварийные отключения света из-за значительного дефицита электроэнергии в системе, сообщили в Укрэнерго. Такие ограничения должны были действовать с 21:00 до 00:00.

Кроме того, "Телеграф" ранее писал, что во вторник, 14 мая, около 10% киевлян остались без электричества. Глава Киевской городской государственной администрации Сергей Попко сообщил, что Украина не может производить столько же электроэнергии, как до атаки.