На Днепропетровщине ввели экстренные отключения света: что с графиками

Жителей региона попросили с пониманием относиться к сложившейся ситуации

В Днепропетровской области с 16 мая по распоряжению НЭК "Укрэнерго" введены экстренные отключения света из-за тяжелой ситуации с энергетической инфраструктурой. На ряду с ними действуют и стабилизационные отключения.

Такую информацию сообщили в ДТЭК. Информация появилась на странице компании в Facebook.

"Друзья, ситуация в энергосистеме чрезвычайно сложна – сохраняется дефицит электроэнергии. НЭК "Укрэнерго" доказал лимиты – ограничение потребления электроэнергии для Днепропетровской области на 16 мая.", — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что при таких условиях графики стабилизационных отключений, размещенные на сайте ДТЭК, не действуют.

Жителей региона попросили с пониманием относиться к сложившейся ситуации.

Напомним, что из-за атак РФ на объекты энергоструктуры Украины по всей стране 14 мая ввели отключение света. В некоторых областях они были экстренными, а в некоторых соблюдали графики. В энергосистеме страны не хватало и продолжает не хватать мощностей, чтобы обеспечить потребителей электроэнергией одновременно.

Ранее "Телеграф" обнародовал актуальное расписание выключения света во Львове и области.