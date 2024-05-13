Бывшего заместителя секретаря СНБО арестовали, но пока только заочно

Его обвиняют в нанесении ущерба государству на общую сумму 17,44 млн грн

Первому экс-заместителю секретаря Совета Национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Олегу Гладковскому, подозреваемому в злоупотреблениях при закупке автомобилей для армии, заочно избрали меру пресечения. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) назначил арест.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Заметим, что Гладковский сейчас в розыске, ведь, по предварительным данным, уехал за границу.

"13 мая 2024 года следователь судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и избрал меру пресечения в виде держания под стражей бывшему Первому заместителю секретаря СНБО, который совместно с бывшим заместителем министра обороны и директором департамента Министерства обороны обвиняется в нанесении ущерба государству7,4 млн грн", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования было установлено, что экс-чиновник СНБО использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он и его близкие имеют долю собственности, а именно — ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс".

Что известно о подозрении

В САП добавляют, что в октябре 2019 было сообщено о подозрении бывшему Первому заместителю секретаря СНБО. В апреле 2020 года — экс-заместителю министра обороны и директору департамента Министерства обороны. Указанным лицам инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

В июле 2021 года обвинительный акт по делу направлен в ВАКС для рассмотрения по существу. В апреле 2024 года коллегия судей ВАКС, учитывая неявки обвиняемого в судебные заседания и наличие подтвержденной информации о нахождении ходатайства прокурора САП об объявлении в розыск бывшего первого заместителя секретаря СНБО.

Ранее "Телеграф" писал, что НАБУ и САП 6 октября сообщили о подозрении сыну бывшего замсекретаря СНБО Украины Игорю Гладковскому и бывшему директору ДК "Укрспецэкспорт" Павлу Букину. Их подозревают в причинении ущерба государству на 13 млн гривен.