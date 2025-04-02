Ровно чуть не осталось без воды: действительно ли там такой низкий тариф

Увеличится ли тариф на воду зависит от решения НКРЭКУ и размера города

Воды по графику в Киеве пока не будет, однако ситуация остается напряженной. Водоканал области заявлял, что из-за колоссальных долгов может не только ограничить время подачи воды, но и снизить давление.

Однако после экстренного совещания городских и областных властей решили пока не идти на такой шаг. Первопричиной долгов в "Ровнооблводоканале" называют тариф, не покрывающий реальные расходы. С 1 января 2025 года тарифы выросли для бизнеса и бюджетных учреждений, но для населения, составляющего 80% потребителей, продолжают действовать еще цены 2022 года.

Тариф на воду в Ровно

Разные города – похожие реалии

"Телеграф" исследовал тарифный разрыв по Украине — действительно ли в Ровно такие низкие тарифы. Цена за 1 куб.м с НДС для населения составляет за централизованное водоснабжение 16,68 грн, а за централизованный водоотвод 15,912 грн. Итого 32,592 грн.

Во Львове тариф намного ниже : водоснабжение – 17,29 грн/м³, водоотвод – 8,59 грн/м³. Итого — 25,88 грн/м³.

В других областных центрах — в основном примерно такой же — от 30 до 40 грн. Приведем два примера.

В Полтаве для населения стоимость 1 м³ (с НДС) составляет 16,488 грн на централизованное водоснабжение, 17,280 грн на централизованный водоотвод. Итого 33,768 грн.

В Житомире для населения за 1 м3 централизованное водоснабжение стоит 18,264 грн, централизованный водоотвод — 19,272 грн. Итого 37,536 грн.

Почему водоканал не может повысить тариф

В водоканале говорят, что тариф должен быть уже 57 грн. Однако самостоятельно город сделать это не может. Города с населением более 100 тысяч подчиняются НКРЭКУ, которая решила не повышать тарифы на водоснабжение и водоотвод. Остальные города принимают решение самостоятельно.

Как уже писал "Телеграф", тарифы на воду во многих случаях определяют местные органы власти. Поэтому в небольших городах уже за время полномасштабного вторжения несколько раз рос тариф на водоснабжение и водоотведение.