В Минобороны рассказали, что ждет военнообязанного, если не обновить данные до 16 июля

Оснований говорить о том, что можно будет обновить данные после 16 июля без привлечения к ответственности, нет

С 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации, обязывающий военнообязанных обновить данные. Однако тем, кто этого не сделает, предусмотрена ответственность.

Но речь идет только об административной статье. Об этом сообщили в Министерстве обороны в комментарии РБК-Украина.

"Если гражданин не обновит свои данные до 16 июля этого года, его можно будет привлечь к административной ответственности", — объясняют в Минобороны.

Отмечается, что речь идет о статьях 210 КУоАП (нарушение правил военного учета) и 210-1 КУоАП (нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации). Заметим, что по новому закону эти статьи предусматривают штраф от 17 до 25,5 тысяч гривен.

В то же время в оборонном ведомстве отмечают, что нет оснований говорить о том, что можно будет обновить данные после 16 июля без привлечения к административной ответственности.

Чтобы обновить данные, есть несколько способов, среди которых обратиться в ТЦК и СП, в ЦНАП и использовать приложение "Резерв+".

Ранее "Телеграф" писал, что вместе со вступлением в силу нового закона о мобилизации в Украине заработает и электронный кабинет военнообязанного. В день старта у него будет урезан функционал.