Андрей Табалов: Самый сильный инвестор в Украине – это украинский бизнес

Сотрудничество властей и бизнеса обеспечит стабильную работу экономики

Несмотря на все сложности и проблемы, связанные с войной, молочная компания "Волошково поле" продолжаем развивать свои предприятия. Они станут лучше и будут создавать новые продукты.

Об этом во время конференции-выставки "Хлебная индустрия-2024" сообщил председатель Евроинтеграционного комитета Союза молочных предприятий Украины, генеральный директор молочной компании "Волошковое поле" Андрей Табалов. По его словам, в этом году планируется инвестировать около 5 миллионов долларов в предприятия, в том числе и в хлебозавод, в Черкасской области.

"Такие объемы инвестиций будут возможны благодаря благоприятному бизнес-климату, который в регионе обеспечивают местные власти. Только тесное сотрудничество власти и бизнеса обеспечит стабильную работу экономики, поддержку обороноспособности страны", — подчеркнул Табалов.

По его словам, очень важно проводить такие конференции, чтобы обмениваться мнениями относительно планов на будущее и вызовов перед государством и агропродовольственным бизнесом, делиться опытом лучших практик производства хлебной продукции, совместно искать пути решения проблем.

"А их в отрасли хватает. Самые болезненные из них: нехватка качественного продовольственного зерна, несвоевременный расчет торговыми сетями за хлебную продукцию, что приводит к вымыванию оборотных средств предприятия, конечно, состояние энергетики и бронирования работников. Но совместно можно преодолеть любые вызовы. Не останавливаемся, работаем дальше", — отметил Табалов.