Андрей Табалов: Первомайский МКК получил еврономер и уже поставляет продукцию в страны ЕС

Украинские товары уверенно занимают места на полках магазинов Европы

Первомайский молочноконсервный комбинат получил еврономер (разрешение на экспорт продукции в страны ЕС — ред.) и уже поставляет товары в ряд европейских стран.

Об этом в эфире "Авторадио" в программе "Путь к Победе" сообщил совладелец Первомайского МКК, бизнесмен Андрей Табалов.

"Мы работаем не только на территории Украины, также экспортируем очень много продукции за границу. Первомайский молочноконсервный комбинат недавно получил еврономер, поэтому наша продукция уже есть в Европе. И даже мои друзья, знакомые из Германии, из Франции мне уже прислали фото нашей сгущенки на полках тамошних магазинов", — сообщил Андрей Табалов.

В комментарии "Телеграф.Бизнес" он также добавил, что переговоры об экспорте молочной продукции Первомайского МКК сейчас ведутся со странами Балтии, Болгарией, Францией, Италией, Румынией, Нидерландами.

"На сегодняшний день ведем переговоры с разными клиентами, потому что имеем амбициозные планы. Украинская молочная продукция интересна для европейского рынка и конкурентна, поэтому мы очень активно проводим переговоры для выхода на новые рынки и знакомства европейских потребителей с нашими товарами", — подчеркнул Андрей Табалов.

Как отметила директор по экспорту Ирина Вихтюк, разрешение на экспорт продукции в страны ЕС производитель сгущенки получил в конце ноября 2023 года.

"Первые переговоры с потенциальными клиентами по поставкам нашей продукции в ЕС мы начали вести в декабре 2023 года. Сейчас отгружаем наши товары в такие страны, как Германия, Польша. За первый квартал 2024 года мы отгрузили 100 тонн молочной продукции в ассортименте", — рассказала Ирина Вихтюк.

По ее словам, клиенты и потребители в Европе предпочитают продукцию в формате дой-пак.

"Европейцы интересуются как базовым ассортиментом (сгущенкой и "Ириской"), так и уникальными позициями производства Первомайского МКК, такими как безлактозная сгущенка, "Ириска" с орехом, сгущенка с ванилью, сгущенными сливками, сгущенным с какао", — отметила директор по экспорту.

Напомним, Первомайский молочноконсервный комбинат – крупнейший производитель сгущенки в Украине. Предприятие экспортирует продукцию в 25 стран мира, входит в состав молочной компании "Волошковое поле".