Андрій Табалов: Найсильніший інвестор в Україні — це український бізнес

Співпраця влади і бізнесу забезпечить стабільну роботу економіки

Попри всі складнощі та проблеми, пов’язані з війною, молочна компанія "Волошкове поле" продовжуємо розвивати свої підприємства. Вони стануть кращими та будуть створювати нові продукти.

Про це під час конференції-виставки "Хлібна індустрія-2024" повідомив голова Євроінтеграційного комітету Спілки молочних підприємств України, генеральний директор молочної компанії "Волошкове поле" Андрій Табалов. За його словами, цьогоріч планується інвестувати майже 5 мільйонів доларів у підприємства, зокрема і в хлібозавод, на Черкащині.

"Такі обсяги інвестицій будуть можливими завдяки сприятливому бізнес-клімату, який в регіоні забезпечує місцева влада. Лише тісна співпраця влади і бізнесу забезпечить стабільну роботу економіки, підтримку обороноздатності країни", — наголосив Табалов.

За його словами, дуже важливо проводити такі конференції, щоб обмінюватись думками щодо планів на майбутнє та викликів перед державою й агропродовольчим бізнесом, ділитись досвідом щодо кращих практик виробництва хлібної продукції, спільно шукати шляхи вирішення проблем.

"А їх у галузі вистачає. Найболючіші з них: нестача якісного продовольчого зерна, невчасний розрахунок торговельними мережами за хлібну продукцію, що призводить до вимивання обігових коштів підприємства, звичайно, стан енергетики та бронювання працівників. Але спільно можна подолати будь-які виклики. Не зупиняємось, працюємо далі", — зазначив Табалов.