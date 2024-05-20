Не только дома и на улицах: где могут вручать повестки

Лазуткин рассказал, кто может раздавать повестки

В Украине в эту субботу, 18 мая, вступил в силу новый закон о мобилизации. В связи с этим у украинцев возникает много вопросов относительно того, что и как изменится для них. В частности, в Минобороны прояснили ситуацию с вручением повесток на работе.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

"Согласно положениям "Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов", утвержденного постановлением Кабинета Министров, представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов, а также работодатели, руководители предприятий, учреждений и организаций осуществляют оповещения, вручение повесток, ознакомление с приказами о необходимости прибыть в ТЦК", — пояснил спикер Минобороны.

Мобилизация в Украине

Верховная Рада Украины в четверг, 11 апреля 2024 года, приняла во втором чтении новый законопроект о мобилизации №10449. Президент Украины Владимир Зеленский подписал громкий закон о мобилизации. Он вступил в силу 18 мая.

Мобилизация в новом законе предлагается с 25 до 60 лет. Граждане с 18 лет независимо от прохождения базовой военной подготовки или службы получат отсрочку до достижения мобилизационного возраста.

Все граждане Украины, состоящие на военном учете, обязаны в течение 60 дней со дня вступления в силу нового закона уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты (при наличии электронной почты) и другие персональные данные.

Оформление внутреннего или загранпаспорта гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет будет осуществляться при наличии у указанных лиц военно-учетных документов.

Со дня вступления в силу документа все признанные ограниченно пригодными должны повторно пройти ВВК.

Кроме того, вводится ограничение права вождения авто для уклоняющихся. Согласно новому закону ТЦК получит данные от МВД об автомобилях в собственности украинцев и компаний для их мобилизации. Сколько автомобилей мобилизуют по каждой области, определит местная администрация. Забирать смогут транспортные средства, если у человека их больше одного. Военно-транспортная обязанность будет распространяться на водные средства, тракторы и другую сельскохозяйственную технику.

Если мужчина не платит алименты, теперь его могут мобилизовать. Ведь ТЦК получат доступ к базе данных о задолженности.

Также с 18 мая в Украине заработает электронный кабинет, в котором будет информация о военнообязанных гражданах. Именно в нем можно будет обновить свои данные.

Телеграф уже подготовил материал и рассказал, как будет работать электронный кабинет военнообязанных.