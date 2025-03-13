Путинский олигарх получил иск сразу после заявлений о дополнительных условиях по мирным переговорам с Украиной

Иск предусматривает национализацию более 440 тыс. тонн бокситов и 110 тыс. тонн металлургического глинозема

Минюст подал иск о национализации активов подсанкционного российского олигарха на 2 млрд грн. Он владеет крупнейшим в мире предприятием – производителем алюминия.

Об этом в четверг, 13 марта, сообщают в Офисе Генпрокурора Украины. Отмечается, что Минюст обратился ВАКС с иском о применении санкций и взыскании в доход государства принадлежащих им активов.

Этот иск предусматривает национализацию более 440 тыс. тонн бокситов и 110 тыс. тонн металлургического глинозема общей стоимостью более 2 млрд грн.

В ходе расследования было установлено, что конечный владелец упомянутого сырья – подсанкционный российский олигарх, владеющий крупнейшим в мире предприятием – производителем алюминия. Продукцию поставляли российским предприятиям оборонного комплекса, которые непосредственно производят военную технику, оружие и боеприпасы для России.

Продолжается досудебное расследование.

В Офисе генпрокурора не называют имени олигарха, но по данным "Бизнес Цензор", речь может идти об Олеге Дерипаске.

Важно добавить, что вечером 12 марта Дерипаска в своем Telegram-канале опубликовал пост и в нем назвал три возможных ключевых условия, при которых Россия могла бы согласиться на перемирие в войне:

1. Прекратить гонения на русских, прихожан УПЦ и священников на Украине. Вернуть имущество УПЦ.

2. Вернуть половину активов ЦБ, принадлежащих российским гражданам и замороженных в США, ЕС, Великобритании, Канаде, Новой Зеландии, Японии и Южной Корее.

3. Уже сейчас снять половину санкций.

Другие условия, по его словам, президент РФ и США обсудят уже в Овальном кабинете во время российского визита в Вашингтон.

Кто такой Олег Дерипаска

Олег Дерипаска — это российский миллиардер, основатель и председатель наблюдательного совета компании "Базовый элемент". До 2018 года он был руководителем объединенной компании "РусАл" и возглавлял еще несколько крупных предприятий.

С апреля 2018 года находится под санкциями США из-за финансирования проектов Владимира Путина, а с 2022 года — под санкциями Евросоюза, Велико­британии, Украины и ряда других стран, из-за полномасштабного российского вторжения в Украину.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что суд наложил арест на партию промышленной продукции и сырья, которой владел российский олигарх Олег Дерипаска. Еще в начале 2024 года ему объявили о подозрении в Украине.