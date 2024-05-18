Чемпионат Украины по футболу, 29 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей
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Предпоследний тур УПЛ пройдет за два дня
В субботу, 18 мая, матчем "Динамо" — "Кривбасс" стартует 29-й тур чемпионата Украины по футболу сезона 2023/24. Битва за призовые места в украинском первенстве завершена, главной интригой остается, кто станет четвертым участником еврокубков от Украины в следующем сезоне.
С расписанием и результатами всех игр Украинской премьер-лиги (УПЛ) можно ознакомиться на официальном сайте лиги. Где смотреть игры в вашем регионе можно узнать здесь. За 2 тура до окончания первенства на 4-е место претендуют "Днепр-1", "Рух" и "Полесье". Все матчи, которые имеют турнирное значение, пройдут в одно время. В центральное игре тура "Днепр-1" примет "Шахтер".
Расписание, результаты и видеообзоры матчей 29 тура УПЛ сезона 2023/24 (обновляется)
Суббота, 18 мая
"Динамо" – "Кривбасс" — 15:30
Воскресенье, 19 мая
ЛНЗ — "Заря" — 13:00
"Рух" – "Черноморец" — 15:30
"Ворскла" – "Оболонь" — 15:30
"Верес" – "Александрия" — 15:30
"Минай" – "Колос" — 15:30
"Металлист 1925" – "Полесье" — 15:30
"Днепр-1" – "Шахтер" — 15:30
Напомним, в 28-м туре УПЛ "Шахтер" победил "Динамо" и в 15-й раз выиграл чемпионат Украины по футболу. Позднее Горняки победили "Ворсклу", выиграв Кубок страны.