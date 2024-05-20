Президент уже пять лет: как выглядел Зеленский в день инаугурации и как выглядит сегодня (фото)

Зеленский – самый молодой президент независимой Украины

Ровно 5 лет, 20 мая 2019, в Киеве состоялась церемония инаугурации шестого президента Украины Владимира Зеленского. Тогда в 10 утра он принял присягу перед украинским народом в 10 часов утра во время торжественного заседания Верховной Рады.

Новоизбранный президент стал самым молодым главой государства за всю историю независимой Украины. "Телеграф" сравнил, как выглядел Владимир Зеленский в знаковый день 5 лет назад и как он выглядит сейчас.

Заметим, что инаугурация главы государств отмечает начало президентского срока и ответственность президента перед страной и гражданами.

Напомним, что тяжелая ситуация, сложившаяся в результате наступления российских оккупантов на Харьковском направлении, заставила президента Украины Владимира Зеленского отменить все ближайшие международные визиты. Информация, появившаяся сначала как информация от западных СМИ, была затем подтверждена официально пресс-службой главы государства. Тем самым президент Украины уже не первый раз отменяет свой визит с начала украинско-российской войны, но это произошло впервые именно из-за проблем в Украине.

Ранее "Телеграф" писал, что СБУ разоблачила сеть агентов 5-й службы ФСБ РФ, готовивших убийство Президента Украины. Кроме того, враг планировал ликвидировать главу СБУ Василия Малюка, главу ГУР Кирилла Буданова и других чиновников. Были задержаны два полковника УГО.