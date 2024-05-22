"Если бы любовь была фотографией": украинцев растрогал снимок пары в Днепре

Фото молниеносно распространяется по сети

Украинцев растрогало фото, которое, к сожалению, наглядно показывает реалии сегодняшней жизни. В нем соединилась любовь и горе.

Автором снимка, который сейчас активно распространяется в сети, является журналистка из Днепра Дарина Сухонис. Она рассказала, что сделала его случайно.

"Будь любовь фотографией. Мир наверняка никогда не поймет реалии Украины сегодня. Кто бы вы ни были — безграничного счастья вашей семье", — подписала она свой пост с фото.

Снимок сразу же стал набирать популярность и активно обсуждаться. Спустя несколько дней после публикации под ним было оставлено уже более двух сотен лайков и несколько десятков репостов.

Однако после того как на него обратил внимание мэр Днепра Борис Филатов его популярность выросла еще больше. Всего за час на странице градоначальника оно собрало свыше 7 тысяч реакций, десятки комментариев и сотни репостов.

Судя по комментариям, украинцев очень растрогало фото и некоторые отмечали, что даже не понимают какие эмоции оно у них вызвало. Впрочем, большинство пришло к выводу, что глядя на него они чувствуют любовь, которая "победит все".

Напомним, ранее мы писали о том, что фото выпускников на пустой улице Харькова, которое сделал корреспондент "Телеграфа", растрогало украинцев.