"Якби кохання було фотографією": українців зворушила світлина пари у Дніпрі

Фото блискавично розповсюджується по мережі

Українців зворушило фото, яке, на жаль, наочно показує реалії сьогоднішнього життя. У ньому поєдналося кохання і горе.

Автором знімку, який зараз активно поширюється у мережі, є журналістка з Дніпра Дарина Сухоніс. Вона розповіла, що зробила його випадково.

"Якби любов була фотографією. Світ, напевне, ніколи не зрозуміє реалії України сьогодні.Хтоб ви не були- безмежного щастя вашій родині", — підписала вона свій пост з фото.

Знімок одразу став набирати популярності і активно обговорюватися. Через кілька днів після публікації під ним було залишено вже понад дві сотні лайків та кілька десятків репостів.

Однак після того, як на нього звернув увагу мер Дніпра Борис Філатов, його популярність зросла ще більше. Загалом за годину на сторінці градоначальника воно зібрало понад 7 тисяч реакцій, десятки коментарів та сотні репостів.

Судячи з коментарів, українців дуже зворушило фото і деякі зазначали, що навіть не розуміють, які емоції воно у них викликало. Втім, більшість дійшла висновку, що дивлячись на нього вони відчувають кохання, яке "переможе все".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фото випускників на порожній вулиці Харкова, яке зробив кореспондент "Телеграфа", зворушило українців.