О страхе Путина, важном сигнале Европы и санкциях: главные заявления Зеленского после саммита во Франции

По словам президента, Путин не готов к прямым переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на пресс-конференции по итогам саммита "Коалиции желающих". На ней он рассказал журналистам, в частности, о заявлениях партнеров и о своих будущих планах.

Трансляцию с пресс-конференции публикует YouTube-канал Офиса президента.

Гарантии безопасности

По словам Владимира Зеленского, тема гарантий безопасности для Украины была одной из главных на саммите.

"В ближайшие дни будем работать над гарантиями безопасности для Украины", — сказал президент.

Санкции против России

Все страны-участницы саммита "Коалиции желающих" поддержали, что снятие санкций с России невозможно до того, пока эта война не завершиться справедливым миром.

"Это важный сигнал от стран Европы. Не только ЕС, а от Европы", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что Россия готова согласиться на прекращение огня в Черном море только в обмен на то, что с нее снимут санкции ЕС. Это является одним из условий, выдвинутых российской стороной во время переговоров в Саудовской Аравии с США.

Франко-британская делегация

Напомним, что 27 марта президент Франции сообщил, что в Украину направляется "франко-британская команда" военных для "подготовки формата украинской армии завтрашнего дня".

"Я думаю, что к ней кто-то еще может присоединиться. Делегация приедет, чтобы посмотреть на тот базис, который подготовила Украина: как мы это видим, где мы это видим, количественный и качественный состав будущего контингента в Украине. Чтобы начать диалог более предметно", — сказал Зеленский.

Европа на переговорах

За столом переговоров по окончанию войны должна быть Европа, ее будут представлять Франция и Британия.

К слову, больше подробностей об этом можно узнать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Сделка по полезным ископаемым

Очень рано говорить о сделке, вариант которой неоднократно менялся.

"У нас уже очень много этих договоров о полезных ископаемых….Мне казалось мы уже договорились, что будет рамочное соглашение, а потом конечное. Америка сейчас меняет правила и предлагает сразу соглашение полное. А полное соглашение требует детального изучения. Мы действуем сдержанно, не нервничаем, хотим посмотреть на нее. Именно о заключении говорить рано. Важно, что Украина сотрудничает с США, поэтому мы ежедневно действуем конструктивно", — говорит Зеленский.

О будущих поездках в США

Президент Украины заявил, что пока не готовит новый визит в Вашингтон.

Путин не готов к переговорам

"Путин не готов к прямым переговорам. А я никакого формата переговоров не боюсь…Путин хочет войны. Что может сказать на переговорах о мире человек, который хочет войны? Я не тот человек, который будет на переговорах с Путиным молчать или глотать его нарративы. Меня не интересуют его балы в Крыму, его красная икра. Для меня они динозавры, они хотят нас съесть".

Войска НАТО в Украине

По словам президента Украины, вопрос относительно привлечения контингента НАТО — не очень активный.

"Есть лидеры, которые говорят, что мы не имеем права забывать о НАТО, это самая простая инфраструктура, самая понятная… Я думаю, что Украина предложит алгоритм для диалога в ближайшие дни".

Ранее мы писали о том, что Макрон высказался по результатам саммита в Париже.