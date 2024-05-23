Графики отключений в Киеве: в "Укрэнерго" рассказали, до какого часа не будет света

Вечером электричество можно не ждать

В четверг, 23 мая, в Киеве применяются графики стабилизационных отключений света. Они будут действовать весь день, то есть до 00:00 и для промышленных, и для бытовых потребителей.

Об этом сообщает "Укрэнерго". В компании отмечают, что плотная облачность мешает работе солнечных электростанций.

"Диспетчерский центр "Укрэнерго" довел до каждого облэнерго объем определенного для региона лимита потребления. При его превышении действуют графики почасовых отключений", — говорится в сообщении.

Для уменьшения дефицита в энергосистеме Украины привлекаются импорт и аварийная помощь из Европы. Однако из-за масштабности повреждений этого недостаточно для поддержания баланса, особенно в пиковые часы электропотребления. Поэтому применяют почасовые графики отключения света.

"Сегодня аварийная помощь из трех стран Европы применяется также и в дневные часы — с 09:00 до 17:00", — отмечают в "Укрэнерго".

Напоминаем, для улучшения ситуации в энергосистеме экономно пользуйтесь электричеством. Включайте энергоемкие приборы не в пиковые часы с 17:00 до 00:00, а днем.

Ранее "Телеграф" писал, как узнать информацию об отключении света в Киеве по своему адресу. Это можно сделать с помощью нескольких методов.