Выращивание каннабиса под Киевом: фермер рассказал, какой будет прибыль

Нужно иметь большой стартовый капитал

По принятию закона о легализации медицинского каннабиса в Украине, агропредприниматели рассматривают идеи выращивания растения. Фермер Андрей Петровицкий из Киевщины рассказал о перспективах и финансовых аспектах круглогодичного выращивания каннабиса.

Он предоставил подробную информацию о первоначальных инвестициях, операционных расходах, урожайности и потенциальной доходности этого бизнеса. Об этом Петровицкий написал на своей странице Facebook.

По словам фермера, стартовый капитал для создания внутренней фермы каннабиса значителен. Обустройство помещения площадью 1500 кв.м, включающее 800 кв.м для выращивания, требует затрат от $750 тысяч до $1,5 миллиона. Стоимость земли вблизи Киева составляет от $10 до $50 тысяч, а лицензии и юридические расходы еще около $20 тысяч.

Операционные расходы

Постоянные затраты включают оплату труда, что составит $50-70 тысяч в год. Коммунальные услуги ($150 тысяч в год) и удобрения и расходные материалы ($40 тысяч в год).

Урожай и производство

Петровицкий отметил, что с одного квадратного метра можно получить примерно 600 грамм каннабиса за один цикл. С учетом 3-4 циклов в год общий годовой урожай для 800 кв.м может составлять от 1440 до 1920 кг.

Рыночные цены и доход

Оптовая цена на высококачественный медицинский каннабис варьируется от $1,5 до $2 тысяч за килограмм. Годовой доход в 800 кв.м может достигать от $2,1 до $3,8 миллиона в зависимости от количества урожаев.

Доходность и рентабельность

Фермер подсчитал, что общие годовые расходы на 1500 кв.м составляют примерно $250-300 тысяч. При продаже 167 кг каннабиса по цене $1,5 тысячи за килограмм ферма достигает безубыточности. Это позволяет покрыть все издержки уже в первый год работы.

Выгодно ли выращивать каннабис

Андрей Петровицкий считает, что инвестирование во внутреннюю ферму каннабиса в Украине является выгодной возможностью с существенными доходами. С учетом первоначальных инвестиций, операционных расходов и урожайности этот бизнес может приносить значительные доходы, что делает его привлекательным для инвесторов.

Для справки: каннабис – это растение, известное также как марихуана, конопля или гашиш, которое принадлежит к семейству Cannabaceae. Оно используется как в медицинских, так и рекреационных целях.

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