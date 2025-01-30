Чемпионы мира по фигурному катанию Шишкова и Наумов погибли в авиакатастрофе в США

Знаменитые фигуристы погибли в Вашингтоне

В авиакатастрофе в Вашингтоне (США) погибли шестеро фигуристов и двое тренеров — чемпионы мира в парном катании 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Сын знаменитых спортсменов Максим Наумов не был на этом борту.

Об этом заявил директор спортивного клуба американского города Бостон Дуг Зегибе, передает Р-Спорт. По его словам погибли также шестеро действующих фигуристов клуба.

"Шесть — это ужасное число для нас, но мы счастливы и благодарны, что их было не больше шести. Это будет иметь далеко идущие последствия для нашего сообщества фигуристов", — заявил Зегибе.

52-летняя Шишкова и 55-летний Наумов являются победителями чемпионата мира 1994 года в парном катании в составе сборной РФ. Также на их счету "серебро" и 4 "бронзы" на уровне чемпионатов Европы. Кроме того, они побеждали в финале Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) сезона-1995/96. Добавим, что Евгения и Вадим на зимней Олимпиаде-1992 стали пятыми, а на Играх-1994 – четвертыми.

Выступление Шишковой и Наумова на чемпионате мира-1994

После завершения карьеры Шишкова и Наумов перешли на тренерскую работу, проживали в США с 1998 года. Их 23-летний сын Максим — гражданин США, выступает за Штаты на международных соревнованиях.

Напомним, 30 января в Вашингтоне пассажирский самолет в воздухе столкнулся с военным вертолетом. Он упал в реку Потомак вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана. Спасательная операция завершена, выживших не обнаружили. На борту самолета находились фигуристы и их тренеры, которые летели домой с чемпионата США. американский фигурист Джон Маравилла должен был лететь на этом рейсе, однако его не пустили на борт из-за большой собаки.