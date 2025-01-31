Трамп введет пошлины в 25% против Китая, Канады и Мексики: названы приблизительные сроки

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что выполнит угрозу введения тарифов в размере 25% на весь импорт из Канады и Мексики и Китая. Причиной он назвал поток наркотического средства фентанила, производимого в Мексике из китайского сырья, а также крупный торговый дефицит.

Об этом сообщило издание Bloomberg. Трамп заявил, что рост тарифов на 25% – это минимальная величина, добавив, что тарифный уровень на импорт из указанных трех стран "может расти, а может и не расти со временем".

Как причины внедрения тарифов, Трамп отметил, что есть несколько причин: первая – мигранты, нелегально попадающие через США в Мексику, вторая – наркотики, которыми занимаются мексиканские картели, а третья – субсидии, предоставляемые США Канаде и Мексике. Впрочем, нефть Трамп может освободить от пошлин на импорт – он заявил об этом, отметив, что примет соответствующее решение до 31 января.

Президент США также подчеркнул, что продолжит вводить пошлины на импортные товары из Китая. Размер пошлин он не уточнил, хотя раньше говорил о 10%. Трамп отметил, что Пекин не выполнил обещание, которое ранее давал Соединенным Штатам – прекратить попадание в США фентанила и других химических веществ, используемых для изготовления смертельных наркотиков.

Напомним, во время предвыборной кампании Трамп заявлял, что будет использовать пошлины для повышения доходов, сокращения торгового дефицита Америки и возвращения промышленности в страну. Он обещал взимать от 10 до 20% со всех импортируемых товаров, а также установить пошлины до 60% для Китая. После победы на выборах в ноябре он также пригрозил ввести 25-процентный налог на товары из Канады и Мексики – двух крупнейших торговых партнеров США.