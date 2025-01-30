Виновных в сливе "слов" Буданова с закрытой встречи накажут? СБУ уже взялась за дело

Спецслужбы будут выяснять все детали, отметил нардеп

Служба безопасности Украины открыла производство по факту утечки информации, а именно — якобы слов начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова об "угрозе существованию Украины".

Об этом в эфире на YouTube-канале журналистки Натальи Мосейчук заявил народный депутат Украины, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. По его словам, соответствующее ведомство делает все правильно, а все виновные должны понести наказание.

Депутат добавил, что речь идет о вопросе государственной важности — сюда также относятся жизни людей.

"Правильно сделали, что возбудили уголовное дело. Пусть разбираются, чтобы больше таких ситуаций не было", — заявил Костенко.

Что было до этого

Недавно в парламенте Украины состоялась закрытая встреча, на которой присутствовал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По данным журналистов сайта "Украинская правда", Буданов озвучил печальный прогноз относительно судьбы нашей страны в случае, если не будет переговоров по прекращению войны в ближайшие месяцы.

Позже начальник ГУР решил оригинально прокомментировать якобы сказанные им же слова. Он рассказал короткий анекдот.

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