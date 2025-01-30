Аноним угрожал расстрелом в одной из школ Киева: в полиции раскрыли результаты проверки

Учеников сразу же эвакуировали

Правоохранители и соответствующие службы уже проверили школу №236 в Киеве и лицей, которые, по анонимному сообщению, были заминированы. Подозрительных предметов не обнаружено, все учащиеся были эвакуированы.

Об этом "Телеграфу" рассказал представитель отдела коммуникаций полиции Киева Дмитрий Грищенко. Отмечается, что после поступления сообщений с угрозами всех учеников учебных заведений эвакуировали.

По словам собеседника, по прибытию в школу была проведена тщательная проверка и обыск, но взрывоопасные и подозрительные предметы не обнаружили.

"Относительно этой школы (№236 — Ред.), ее проверили, учеников сразу же эвакуировали. Информация о минировании в настоящее время не подтверждается", — говорит Грищенко.

В то же время, он не смог предоставить больше информации о содержании рассылки, в которой были угрозы.

Напомним, что в четверг, 30 января, в учебное заведение Киева поступило анонимное сообщение с угрозой расстрела всех находящихся в здании. Неизвестный требовал 1 миллион гривен и даже указал свой номер карты в ссылке. Более того, в тексте отмечалось, что школа заминирована тремя бомбами.

Также в полицию поступило подобное сообщение с аналогичным текстом. Там был указан номер карты и даже номер телефона отправителя. Предварительно эти угрозы получили лицей №208 и школа №236 в Киеве.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что по Киеву и областям прокатилась волна "минирований".