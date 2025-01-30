"Я зайду и начну расстреливать": в школы Киева пришло письмо с угрозами, что потребовал аноним (фото, видео)

Неизвестный оставил свой номер карты для перевода денег

В учебное заведение Киева поступило анонимное сообщение с угрозой расстрела всех кто находится в здании. Неизвестный потребовал 1 миллион гривен и даже указал свой номер карты в послании.

Соответствующая информация появилась в местных пабликах. На опубликованном видео видно, что в здании была проведена эвакуация людей.

"Спешу вас проинформировать, что 30.01.2025 я зайду в вашу школу и начну расстреливать всех, кто в ней находится. Также я заложил у вас в здании три бомбы", — говорилось в сообщении от анонима.

В то же время, как стало известно "Телеграфу", в полицию поступило подобное сообщение с аналогичным текстом. Там также был указан номер карты и даже номер телефона отправителя.

Как выяснилось, аналогичные сообщения прислали во множество школ, в также в 208 лицей.

"Телеграф" обратился к представителю отдела коммуникаций полиции Киева Дмитрию Грищенко за комментарием по данной ситуации. По его словам, информация о данном случае проверяется.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце осени прошлого года по Киеву и областям прокатилась волна "минирований". Как оказалось, у правоохранителей появилась дополнительная сложность в данной ситуации.