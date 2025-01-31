"Не закончится с максималистскими целями": новый госсекретарь США высказался по поводу войны в Украине

Новый госсекретарь США считает, что обе стороны вроде бы хотели, чтобы война наконец кончилась

Ни Украина, ни Россия, скорее всего, не будут способны добиться выполнения своих "максималистских целей" по итогам этой войны. Чтобы достичь мира, нужно будет проделать большую и тяжелую работу со всех сторон.

Об этом сказал новый государственный секретарь США Марк Рубио в интервью для журналистки Мегин Келли. Он признал, что у украинского президента Владимира Зеленского и обитателя Кремля Владимира Путина есть свои национальные интересы, которые оба преследуют.

"Если представить, что вы украинец, россияне заставили вас так страдать, и теперь вы позволите им оставить землю? Я имею в виду, что в Украине люди были бы огорчены этим, вы бы это поняли", – сказал он.

Однако Рубио считает, что есть так называемые "реалии жизни". Они, заявляет госсекретарь, свидетельствуют, что обе стороны платят за войну очень тяжелую цену и действительно обе стороны заинтересованы в том, чтобы война наконец-то закончилась.

"Это не закончится с максималистскими целями одной из сторон, и придется проделать много тяжелой работы. И я думаю, что только Соединенные Штаты под руководством президента Трампа могут сделать это возможным, но это будет нелегко, и это потребует некоторого времени. Но я знаю, что он твердо намерен добиться этого", – резюмировал он.

Как сообщалось ранее, глава Госдепартамента США Марко Рубио сообщил, что Трамп решительно настроен достичь мира в Украине и принести долгосрочную стабильность в Европу. Однако он добавил, что для этого обеим сторонам придется пойти на компромиссы.

Между тем, понедельник, 20 января, во время поздравления Дональда Трампа с инаугурацией и вступлением в должность глава Кремля заявил о желании начать переговоры по ситуации в Украине. При этом он повторил, что Москва стремится к "долгосрочному миру", а не к "кратковременному прекращению огня", и добавил, что он "будет бороться за интересы России". Тем самым он фактически исключает какие-либо компромиссы.